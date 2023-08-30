Мир 30 августа 2023, 08:29 США предложили вложиться в оборонный бюджет России вместо Украины для экономии Бывший аналитик ЦРУ Джонсон предложил США вложиться в оборонный бюджет России РИА «Новости»

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Правительство США выделило на помощь Украине больше денег, чем Россия вложила в свою армию. Несмотря на это, киевский режим не достиг успехов на поле боя. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил проекту Judging Freedom, что Белый дом мог бы сэкономить, вкладываясь в другую сторону конфликта.

«Мы дали Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет. На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине», — сказал он.

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Главной проблемой США в этой кампании Ларри Джонсон назвал отсутствие каких-либо значимых результатов на поле боя. Вооруженные силы Украины, несмотря на поддержку, не смогли добиться успеха. Некоторые западные аналитики, по его словам, недооценили возможности российской армии и подтолкнули киевский режим к борьбе насмерть.

В середине августа Конгресс США выделил дополнительные 200 миллионов долларов на покупку боеприпасов к системам ПВО и других вооружений для Украины. Американский президент Джо Байден запросил еще 24,1 миллиарда долларов на финансовую, гуманитарную и военную помощь киевскому режиму.