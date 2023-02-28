Мир 28 февраля 2023, 13:49 США предложили Украине самой определить критерии победы Представитель Белого дома Кирби: Украина сама решит, как для нее выглядит победа РИА «Новости»

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Украинские власти должны сами определиться, что для них будет победой в текущем конфликте с Россией. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Украина сама сделает вывод, что для нее является победой в текущей ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос о вариантах завершения конфликта.

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По словам Кирби, если украинские власти примут решение о переговорах с российской стороной, то условия договоренностей также лягут на их плечи.

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«Пока что США не видят никакого стремления России приступить к мирному диалогу с Украиной», — заключил представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна готова к переговорам с Россией, но приоритетом для нее остается выполнение задач специальной операции. Также он подчеркнул, что при гипотетических переговорах необходимо учитывать нынешние территориальные реалии.