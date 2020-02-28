США предложили Турции отказаться от российских С-400 после случившегося в Идлибе

Анкаре стоит отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400. В США посоветовали турецким властям поступить таким образом после произошедшего в сирийской провинции Идлиб.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон напомнила, что Вашингтон всегда был заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и пытался показать это. Ее слова привело РИА ФАН.

В пресс-службе Госдепартамента заметили, что наличие российских ЗРК в центре страны отрицательно сказывается на взаимодействии с союзниками.

«Надеюсь, что президент Эрдоган поймет: мы являемся союзником их прошлого и будущего, им нужно отказаться от С-400», — подчеркнула Хатчисон.

Турция, по словам постпреда США при НАТО, видит действия России. Хатчисон подчеркнула, что атака на турецкие войска должна перевесить остальные факторы.

Ранее стало известно, что в Идлибе турецкие военные и террористы пытались сбить самолеты ВКС России. Обстрел, по данным СМИ, велся из ПЗРК американского производства. Удар по силам Анкары нанесли силы сирийской правительственной армии. Погибли 29 человек, около 30 получили ранения.

К зданию генконсульства РФ в Стамбуле вышли протестующие. Из возмутила атака на турецкий конвой в Сирии. Подозревают в ней российских военных.