США стоит изменить свою тактику борьбы с проектом «Северный поток — 2». Стране лучше воспользоваться дипломатическими мерами, заявил обозреватель Forbes Кен Сильверстайн.

По словам автора статьи, «Северный поток — 2» необходимо воспринимать как уже случившийся факт. При этом даже после запуска проекта США смогут составить конкуренцию России на газовом рынке Европы.

Сильверстайн отметил, что американский СПГ будет пользоваться спросом в ЕС в качестве меры по диверсификации поставок топлива. Но это случится, если Вашингтон сможет уменьшить стоимость сырья.

Обозреватель считает, что американской стороне стоит изменить свое отношение и к украинскому газовому вопросу. Киев неоднократно заявлял, что страна останется без дохода от транзита в Европу после запуска «Северного потока — 2». Автор материала подчеркнул, что Украине нужно подумать о разработке собственных месторождений газа.

«Введение экономических торговых барьеров или пустые политические угрозы могут привести к обратному результату и еще большему отдалению России», — написал он.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что запуск «Северного потока — 2» не состоится 1 октября. Такую дату называло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.