США предложили помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

США готовы помочь России в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить наши технические знания», — написал Помпео в Twitter.

Авария в Норильске произошла 29 мая — одного из резервуаров для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 просел фундамент. Более 21 тысячи тонн топлива вылилось наружу, загрязнив почву и ближайшие реки. ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входящему в группу «Норникеля».

Президент Владимир Путин провел два совещания по разливу топлива на ТЭЦ. Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что компания полностью оплатит ликвидацию последствий разлива топлива — по предварительным данным на это потребуется 10 миллиардов рублей.