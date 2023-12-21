Мир 21 декабря 2023, 09:30 США предложили навсегда отстать от Украины Депутат Шеремет предложил США изменить план по Украине и отстать от нее навсегда РИА «Новости»

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Властям США необходимо внести коррективы в свой план по Украине, потому что развитие республики возможно только с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Михаил Шеремет.

«Вероятно, США уже на старте нужно внести поправки в план по Украине и четко прописать, что ее развитие возможно лишь в составе или вместе с Россией. А вторым пунктом обозначить извинение перед ее народом за экспансию, после чего отстать от страны навсегда», — сказал парламентарий.

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По его мнению, США заразили Украину нацизмом в стремление воссоздать антиРоссию.

«Украине нужно восстановление, реабилитация и терапия. Так получилось, что подставить свое плечо больному способна только сердобольная России. Только она готова спасти братский народ в соседней стране от незавидного конца», — добавил Шеремет.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны есть четкий план по развитию Украины, который не подразумевает выделения финансов на текущем уровне.