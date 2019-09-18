США предложили ЕС реализацию совместных проектов на Украине

Приоритетные направления взаимодействия: интеграция Украины с западными рынками, укрепление демократии, обеспечение энергетической и кибербезопасности страны.

Проект профинансирует Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии. Америка будет оплачивать не более половины стоимости инициативы, отдавать остальную часть придется Евросоюзу. Срок реализации программы не должен превышать полтора года.

Киев: Западу стало труднее поддерживать санкции против России Подробнее

К участию в программе пригласили Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению.

Как считают эксперты, Вашингтон намерен сохранить контроль над Евросоюзом. Кроме того, США стремятся не допустить налаживания отношений Украины и восточноевропейских стран с Россией, считают аналитики.

«Это такая коллективная работа под руководством Соединенных Штатов, как бы забота о демократической Украине. Это пример четкой, продуманной, планомерной работы по сохранению своего места в мире, по сохранению влияния на союзников», — отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Однако Западу сложно поддерживать антироссийские санкции. Так считает сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, сообщил сайт RT. Введенные ограничения против РФ отрицательно сказываются на экономике Европы. Так, в первую очередь страдает мелкий и средний бизнес, ориентированный на Россию. Предприниматели разоряются. Соответственно, это «бремя для западных стран становится во многом невыносимым», считает Почта.