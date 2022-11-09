США предложили альтернативный вариант возвращения осужденных в России американцев | 360°

Мир 09 ноября 2022, 09:38 США предложили альтернативный вариант возвращения осужденных в России американцев Спикер Белого дома Жан-Пьер: США предложили России альтернативу для осужденных РИА «Новости»

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Правительство США потребовало освободить осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Оно предложило альтернативный вариант решения этого вопроса. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщил RT.

По ее словам, власти сделали российской стороне некое «существенное предложение», но не получили ответа. Несмотря на это, они предприняли новую попытку добиться освобождения американцев.

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«Правительство продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперед по всем возможным каналам», — сказала Карин Жан-Пьер.

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Какие именно пути, она раскрывать не стала. В Белом доме рассчитывают, что Россия пойдет на сделку и отпустит заключенных на родину. СМИ предположили, что США предложили обменять Виктора Бута на двух американцев, но российская сторона потребовала еще одного заключенного.

Баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу за то, что она пыталась провезти в ручной клади наркотики. Бывшего морпеха Пола Уилана отправили на 16 лет в тюрьму за шпионаж. Виктора Бута осудили на 25 лет за поддержку терроризма и организацию убийства.