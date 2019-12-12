Правительство ФРГ «капитулировало» перед Штатами из-за ситуации вокруг строительства «Северного потока — 2». Об этом заявили в бундестаге. Депутат Вальдемар Гердт рассказал «360», согласен ли он с этим и почему.

О «капитуляции» заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре: «В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что „Северный поток — 2“ является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать „Северный поток — 2“ с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — отметил спикер.

«Как послушная собачонка». Депутат бундестага раскритиковал власти Германии за скандал с высылкой дипломатов Подробнее

Депутат уверен, что власти ФРГ во главе с Меркель «больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их». По мнению Котре, ситуация на Украине «не имеет ничего общего с другими экономическими проектами». Между тем, «Северный поток — 2» важен для обеспечения энергобезопасности Германии.

С коллегой согласен и депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, правительство ФРГ действительно не в состоянии отстаивать интересы своего народа.

«Экономическая зависимость от США настолько велика, что любое движение против может серьезно повлиять на экономику Германии. Знаю, что автопром рушится из-за санкций, немецкий банк вдруг стал нерентабельным после попыток принимать решения страной самостоятельно», — заявил собеседник «360».

Однако, несмотря на давление, Гердт не считает, что Берлин капитулировал. По его мнению, газопровод достроят, потому что без него энергетическая безопасность ФРГ попросту невозможна: «Или нам придется покупать жидкий газ втридорога», — добавил политик.

Трамп выдвигает тезисы о защите от России, которой Германия платит за газ. Это, простите, называется «крыша», когда приходили и говорили, что у вас не будет проблем, если будете платить Вальдемар Гердт депутат бундестага.

При этом Гердт недоумевает, откуда вообще взялся миф о том, что Москва собирается нападать на ФРГ.

«Северный поток — 2» заработает несмотря на «капитуляцию» ФРГ перед США — Джабаров Подробнее

«Глупость полная, но экономически выгодный тезис», — считает депутат. По его словам, надо принимать решения против санкций и защитить те фирмы, которые попадают под удар.

«Очень неприятная ситуация, которая еще раз показала всем, что мы еще страна, находящаяся под оккупацией, под контролем. Если российские войска ушли, и контракт был расторгнут, то базы США еще здесь. А самое главное — сплетение экономических связей. Мы видим, как США пытается поставить на колени Китай, с нами они могут сделать это очень легко. Понимаю умеренную риторику нашего правительства, которое пытается сгладить конфликт», — заключил политик.