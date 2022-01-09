Представители США вместо полноценной дискуссии по гарантиям безопасности предлагают России лишь сделать односторонние уступки. Это не может быть основой для продуктивных переговоров, заявил РИА «Новости» заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, американская сторона лишь спекулирует на тему того, что якобы должна сделать Россия.

«Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях. Здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», — заявил Рябков.

По его словам, Москва допускает, что на переговорах с НАТО 12 января западные коллеги не пожелают воспринимать озвученные требования, не дав гарантий по нерасширению альянса на восток.

Рябков заявил, что российская сторона не будет подаваться на угрозы и давление, как и не будет давать США односторонних уступок.

«Никакая другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности государства», — сказа Рябков.

Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.