Мир 27 октября 2022, 12:36 США пожертвуют Зеленским после компромисса с Россией — СМИ VA: США договорятся с Россией о компромиссе и избавятся от президента Украины Зеленского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский стал лишь частью игры США. Американцы избавятся от него, когда достигнут компромисса с Россией. Ученый-геополитик и президент Geopragma Кэролайн Галактерос заявила об этом в колонке для журнала Valeurs Actuelles, сообщило ИА НСН.

«Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», — предупредила она.

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Украинский президент раздавал слишком много обещаний и обманывал. Теперь, по мнению Кэролайн Галактерос, под вопросом не просто его политическая карьера, а жизнь. Владимир Зеленский стал бременем даже для своих американских покровителей.

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В целом слабость Европы в украинском кризисе заключается в том, что она неспособна понять мотивов США. ЕС заигрался в провокации против России, ситуация стала слишком опасной. Американцы решили, что пора завершать конфликт.

Россия, по словам ученого, настроена на переговоры напрямую с США, потому что «Европа находится под каблуком».