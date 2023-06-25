Мир 25 июня 2023, 03:40 США пожаловались на «коварный удар» со стороны Украины American Greatness: влияние США пошатнулось из-за потребностей Украины в оружии РИА «Новости»

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Постоянное увеличение запросов Украины по поставкам оружия сильно сказалось на обороноспособности США. Также пошатнулось и мировое влияние страны, сообщил обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.

По словам журналиста, по мере того, как тают американские запасы оружия, очень скоро невозможно будет удовлетворять «неуемные» потребности киевского режима, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке. Хэнсон осудил незаконные попытки Украины пролоббировать увеличение поставок оружия.

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«Последние восемь лет Украина коварно манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов. Такого еще никому в новейшей истории не удавалось», — отметил он.

Обозреватель уверен, что в какой-то момент американцам придется «разрубить этот запутанный украинский узел».

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что пока киевский режим пытался уговорить страны Запада предоставить ему оружие, Россия успела выстроить оборону.