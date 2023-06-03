Мир 03 июня 2023, 10:51 США пожаловались, что КНР не отвечает на звонки по вопросам о контроле над вооружениями Шеф Пентагона Остин: Пекин не отвечает на звонки по вопросу контроля над вооружениями Unsplash

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Пекине «не отвечают на звонки» из Вашингтона по вопросу выработки совместного соглашения по контролю над вооружениями. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в Сингапуре во время выступления на площадке регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Его транслировало американское военное ведомство.

Остин подчеркнул, что американская сторона очень серьезно относится к вопросу о контроле вооружений. По его словам, тему обязательно нужно обсуждать с китайской стороной.

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«Как только [в КНР] ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», — иронично иронизировал шеф Пентагона.

Соединенные Штаты несколько раз пытались организовать встречу своего министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу. Но КНР открыто показывал, что ему не интересны встречи министров.

В отношениях Китая с США и западным миром появились признаки начала новой холодной войны, считает генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, писал ТАСС.

Отношения между странами ухудшились после того, как занимавшая пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси заявилась на Тайвань. Китай считает остров одной из своих провинций, поэтому страна осудила действия Соединенных Штатов, увидев в них поддержку тайваньского сепаратизма. На этом фоне Народно-освободительная армия КНР начала учения в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю ответом в случае «действий» в отношении Тайваня.