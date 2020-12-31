США повысят пошлины на вина из Франции и Германии

Об этих планах рассказали в торговом представительстве США. Повышенными пошлинами обложат комплектующие для сборки самолетов, некоторые виды тихих вин, коньяки и бренди. Подробности ведомство пообещало раскрыть в ближайшее время, не уточнив, когда планируется повышение.

Увеличение пошлин связано с давним спором США и ЕС по предоставлению субсидий авиастроителям. Стороны обвиняют друг друга в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) и предоставлении Boeing и Airbus незаконных государственных дотаций. Конфликт длится с 2004 года.

В 2019 ВТО признала, что ЕС незаконно предоставил дотации Airbus, что дало право США ввести компенсирующие пошлины. Тогда же президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы в отношении европейских товаров стоимостью 7,5 миллиарда долларов. Однако в 2020 году ВТО приняла аналогичное решение по делу Boeing уже в пользу Евросоюза.