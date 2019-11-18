США потребовали с Японии миллиарды долларов за своих военных

Это предложение было сделано в июле, отмечается в материале, во время поездки в Японию Джона Болтона и советника лидера США по вопросам Азии. Джон Болтон в тот период времени занимал пост помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности. В случае увеличения платы, по подсчетам издания, Япония должна будет платить за военных США на своей территории порядка восьми миллиардов долларов в ежегодно.

На такое предложение, поступившее от американской стороны, Япония ответила отказом. По данным агентства Kyodo, в Токио эту идею назвали нереальной, указав на то, что среди союзников Соединенных Штатов расходы Японии на американский контингент и без того самые высокие.

Соглашение о дислокации 54 тысяч американских военнослужащих в Японии, истекает в марте 2021 года. На данный момент в этой стране находится 7-й флот ВМС США, а также 3-й экспедиционный корпус морской пехоты.