Мир 19 февраля 2023, 20:24 США потребовали от Украины немедленного контрнаступления на фоне визита Байдена в Польшу Politico: администрация Байдена потребовала от Зеленского перейти к наступлению Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Администрация президента США Джо Байдена перед визитом главы Белого дома в Польшу направила властям Украины требование перейти к наступательным действиям. Также Киев предупредили о возможном сокращении военной помощи со стороны Европы, сообщила американская газета Politico.

«Должностные лица США предполагают, что оборона Украины близка к критической стадии, в то время как Россия начинает давно ожидавшееся наступление», — отметили в материале.

Реклама

Белый дом призвал администрацию президента Украины Владимира Зеленского «закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар».

Реклама

«Команде Зеленского сказали готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны соседей Украины скоро может стать ограниченной», — добавили в издании.

Журналисты также привели опасения американских аналитиков насчет того, что ВСУ ждет поражение на юге и востоке.

Европейский союз ранее пообещал решить проблему с недостачей боеприпасов у украинских военных в течение недели. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ВСУ получат достаточное количество вооружений.