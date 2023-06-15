Мир 15 июня 2023, 12:00 США потребовали от Украины добиться успехов в контрнаступлении — СМИ Politico: США тайно потребовали от Украины добиться заметных успехов в контрнаступлении Официальный сайт президента Украины

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Власти Соединенных Штатов в приватном порядке потребовали от украинского командования добиться заметных успехов в контрнаступлении под угрозой лишения военной поддержки. Об этом в статье для Politico написал обозреватель Джейми Деттмер.

Журналист напомнил, что Вашингтон публично и неоднократно обещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Однако позже стало известно, что официальные лица США предупредили Киев, что для получения дальнейшей поддержки «необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя».

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«Затяжной конфликт чреват усталостью Запада, истощением арсеналов и разрушением единства», — отметил Деттмер.

Западные аналитики признали безуспешность контрнаступления ВСУ. С главной задачей — добраться до главной линии обороны, прорвать ее и пойти на Мелитополь, они не справились. Кроме того, украинские военные потеряли на поле боя много западной техники, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley, из-за нереалистичных ожиданий, а также из-за просчета Запада в отношении России.