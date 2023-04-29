Мир 29 апреля 2023, 09:35 США потребовали от президента Украины Зеленского невозможного РИА «Новости»: стало известно, почему США принуждают Зеленского к невозможному РИА «Новости»

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Американцы начали активно обсуждать процесс переговоров России и Украины после возможного контрнаступления ВСУ. В успехе атаки у США нет сомнений. На это обратил внимание обозреватель Петр Акопов в своем материале для РИА «Новости».

«Таким образом, само долгожданное украинское наступление видится западным стратегам как своеобразная форма „принуждения России к миру“, — написал политический аналитик.

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В качестве доказательств автор приводит мнение западных политологов, которые отметили необходимость новой стратегии на Украине. Во-первых, США и ЕС больше не могут наращивать военную мощь ВСУ без риска прямого столкновения с Россией. Во-вторых, Украина очень отвлекает американские власти от противостояния с Китаем.

По мнению американских аналитиков, на которых ссылается Акопов, убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости прекращением огня может быть не менее сложно, чем заставить Россию пойти на это.

Ранее обозреватель National Review Бобби Миллер, назвал угрожающий Украине серьезный просчет Зеленского.