Мир 28 февраля 2024, 10:21 США потребовали от Израиля предоставить гарантии соблюдения законов в секторе Газа Axios: от Израиля потребовали гарантий соблюдения законов в секторе Газа Mohammed Talatene / Global Look Press

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Власти США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление, которое касается гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия и пропуске гумпомощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

По информации авторов материала, 8 февраля президент США Джо Байден издал меморандум, по которому страны, получающие от Штатов вооружения, должны предоставлять письменные гарантии.

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Страны, которые участвуют в военных конфликтах, обязаны сделать это в течение 45 дней, остальным государствам дали 180 дней.

При этом источники издания указали, что в этом меморандуме Израиль не стали упоминать отдельно, но сенаторы от Демократической партии начали проявлять беспокойство относительно военных планов страны в секторе Газа.

Если заявление о гарантиях не подпишут, Штаты могут приостановить отправку помощи, подчеркнул Axios.