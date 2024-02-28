28 февраля 2024, 10:21
США потребовали от Израиля предоставить гарантии соблюдения законов в секторе Газа
Axios: от Израиля потребовали гарантий соблюдения законов в секторе Газа
Власти США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление, которое касается гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия и пропуске гумпомощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.
По информации авторов материала, 8 февраля президент США Джо Байден издал меморандум, по которому страны, получающие от Штатов вооружения, должны предоставлять письменные гарантии.
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Страны, которые участвуют в военных конфликтах, обязаны сделать это в течение 45 дней, остальным государствам дали 180 дней.
При этом источники издания указали, что в этом меморандуме Израиль не стали упоминать отдельно, но сенаторы от Демократической партии начали проявлять беспокойство относительно военных планов страны в секторе Газа.
Если заявление о гарантиях не подпишут, Штаты могут приостановить отправку помощи, подчеркнул Axios.
США
Израиль
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