Американские власти решили использовать воздушные шары военного назначения для отслеживания российских и китайских ракет. На эти цели они потратят более 27 миллионов долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона.

По данным издания, США намерены использовать военные аэростаты для отслеживания гиперзвукового оружия. Речь идет о воздушных шарах с солнечными батареями и техникой для наблюдения. Их планируют размещать на высоте до 27 километров.

Согласно бюджетной документации, на военные аэростаты в 2023 году хотят выделить 27,1 миллиона долларов. За прошедшие два года Пентагон уже потратил порядка 3,8 миллиона долларов на проекты по разработке воздушных шаров.

«Высотные или очень высотные платформы имеют много преимуществ при своей выносливости для связи, передачи данных, разведки и отслеживания ракетных угроз», — пояснил старший научный сотрудник программы международной безопасности и проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

Пентагон планирует использовать аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая.