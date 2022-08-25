США потратили на помощь Украине более трех оборонных бюджетов

Объем помощи, которую США предоставили Украине с января 2021 года, примерно в три раза превысила ежегодный оборонный бюджет соседней с Россией страны. В Белом доме назвали потраченную сумму беспрецедентной.

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер на очередном брифинге напомнила, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов. Он стал крупнейшим для нынешних властей.

«Всего с начала работы этой администрации в январе 2021 года мы объявили о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму около 13,6 миллиарда долларов. Это беспрецедентная сумма», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она пояснила, что упомянутый объем «примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины».

Конкретные сроки представления киевскому режиму нового пакета помощи Карин Жан-Пьер называть не стала.