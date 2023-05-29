Мир 29 мая 2023, 09:42 США потеряли свое влияние в Турции — аналитик Озер Политический аналитик Озер: США утратили свое влияние в Турции Freepik

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США утратили свое влияние в Турции. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал турецкий политический аналитик Энгин Озер.

«Соединенные Штаты Америки уже давно теряют влияние в Турции, и нет почвы для проведения серьезной операции близких к ним в бюрократическом аппарате групп и общественной поддержки», — сказал собеседник издания.

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По словам эксперта, американские власти заняты Украиной и Тайванем, поэтому им фактически нет дела до того, что происходит в Турции. Чего нельзя сказать о Евросоюзе.

Сейчас в Турции проходят всеобщие выборы президентов. Главные соперники — нынешний лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган уверен, если победит оппозиция, значит, что к власти придут «террористические организации и американские компании». Однако аналитик Озер считает несколько иначе.

«На мой взгляд, это Евросоюз поддержал оппозицию, а не США», — подчеркнул он.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Кылычдароглу набрал 48% голосов. При этом к его кандидатуре благосклонно отнеслись США. Результатами оппозиционер остался недоволен и назвал их несправедливыми. Итоговые результаты опубликуют только 1 июня.

Нынешний президент страны Эрдоган после второго тура выборов заявил о «великой победе» Турции и «начале века» республики. Глава государства пообещал, что в первую очередь устранит проблему роста цен из-за инфляции.