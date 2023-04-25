Мир 25 апреля 2023, 19:58 США потеряли нейтральный статус, но рвутся в спонсоры ближневосточного урегулирования Лавров: США хотят быть единоличными спонсорами ближневосточного урегулирования РИА «Новости»

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Власти США хотят быть единоличными спонсорами ближневосточного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил, что эти претензии у Вашингтона никуда не исчезли, несмотря на утрату нейтрального статуса, сообщило РИА «Новости».

«Вашингтон <…> давно утратил неотъемлемые для честного брокера нейтральность и непредвзятость», — подчеркнул Лавров, выступая на открытом заседании Совбеза ООН.

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Он напомнил об известных решениях администрации Дональда Трампа, когда тот еще занимал пост президента США. Они прямо противоречили резолюциям СБ ООН. Правительство нынешнего американского лидера Джо Байдена их отменило.

Лавров выразил уверенность, что США, как и Евросоюз, вместо того, чтобы помогать восстанавливать политический горизонт, продолжают деструктивные попытки подменить реальный мир некими экономическими полумерами.

Помимо этого, они стремятся продвинуть арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы и Арабской мирной инициативы, констатировал глава МИД России.

«Жертвой таких действий пал ближневосточный „квартет“ международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», —заключил министр.