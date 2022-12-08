Мир 08 декабря 2022, 22:43 США потеряли главного союзника в борьбе с Россией — СМИ Foreign Policy: США потеряли Саудовскую Аравию как ключевого союзника в борьбе с Россией РИА «Новости»

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Соединенные Штаты упустили влияние над Саудовской Аравией. Эр-Рияд понимает выгоду выстраивания отношений с Китаем и Россией, а не с Вашингтоном, написал обозреватель издания Foreign Policy Аарон Миллер.

Журналист напомнил, как Саудовская Аравия долгие годы укрепляла связи с Пекином, но из-за современной геополитической обстановки она решилась на глобальный стратегический поворот. США перестали рассматривать приоритет с ближневосточного региона, что открыло ему пути к другим влиятельным игрокам.

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«Изменилась растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — констатировал он.

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Теперь принц Мухаммед бен Салман может сделать свою страну главным торговым партнером Китая. Будущий правитель Саудовской Аравии знает, что мир еще долго будут зависеть от углеводородов его страны, резюмировал Миллер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз боится признаться в зависимости от США. С этим связано недовольство новым американским законом по борьбе с инфляцией.