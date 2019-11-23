США потеряли беспилотник, следивший за террористами в Ливии
«21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию», — сообщили в Африканском командовании ВС США (AFRICOM).
В AFRICOM отметили, что командование использует беспилотники для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности. Эти данные, отмечается в релизе, имеют решающее значение для противостояния террористам.
В командовании начали расследование инцидента. Американские беспилотники базируются в пригороде столицы Нигера Ниамей, а также в Джибути.
США осудили атаку на центр содержания мигрантов в ЛивииПодробнее
Это уже вторая военная операция коалиции с участием США в Ливии. Она началась в 2015 для противодействия террористической организации «Исламское государство»*, активно вмешивавшейся в гражданский конфликт в Ливии. Первая военная интервенция проходила в 2011 году, американская часть называлась «Odyssey Dawn».
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.