Мир 20 июня 2023, 11:21 США поступят с Украиной так, как с Афганистаном — Сакс Инвестор и бизнесмен Сакс допустил, что США поступят с Украиной так, как и с Афганистаном Pxhere

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Соединенные Штаты, вероятно, могут обойтись с Украиной так же, как в свое время с Афганистаном. Такое мнение в своем Twitter высказал американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс.

«С каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», — написал он.

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Сакс напомнил, что Россия и Украина проводили переговоры в 2022 году в Стамбуле. Тогда стороны могли закончить конфликт, но Западу такой сценарий не понравился.

Инвестор заявил, что американское общество 20 лет уверяли, что США одерживают верх в Афганистане. По его мнению, проигрыш ждет Штаты и на Украине. Дэвид Сакс задался вопросом, сколько еще глава Белого дома Джо Байден намерен поддерживать «прокси-войну», которой можно было с легкостью избежать.

Мысли экономиста поддержал и бизнесмен Илон Маск. Ранее основатель Tesla и SpaceX скептически высказывался об очередном пакете военной помощи США Украине.