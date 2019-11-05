США построят две новые базы на нефтяных месторождениях в Сирии

Американские военные строят две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, где много нефтяных месторождений. Строительство происходит на фоне сокращения американского присутствия на севере Сирии, где турки с 9 октября проводят операцию «Источник мира».

Как сообщило агентство Anadolu, военные базы появятся в районе населенного пункта Сур. Там работает большое количество строительной техники, дополнительно направлены 250-300 американских военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что американские военные будут обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях на востоке Сирии.

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Эти передвижения на восток начали происходить после старта операции «Источник мира» на севере Сирии. Американские военные увеличили объемы поставок в Дейр-эз-Зор. Так, на прошлой неделе туда был направлен конвой из 170 транспортных средств.

У США уже есть военные базы на территории нефтяных месторождений. Самой известной является Омар, остальные находятся в трех других районах Дейр-эз-Зора.