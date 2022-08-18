Соединенные Штаты передают украинским военным противорадиолокационные ракеты, делая это непублично. Об этом сообщило издание Business Insider.

Данные, что предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации американские ракеты используются на Украине, появились еще в начале августа. Издание написало, что такие сведения распространяли российские блогеры. Позже Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно отправляли на Украину.

«Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», — заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

При этом он не стал уточнять, какие именно ракеты поставляют Штаты. Издание высказало мнение, что ВСУ получают ракеты AGM-88 HARM. Как отметил ресурс, их применение «окажет лишь ограниченное воздействие» на боевые действия. Ведь авиация в конфликте не играет решающую роль, поскольку на Украине нет достаточно числа истребителей.