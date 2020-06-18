    18 июня 2020, 16:22

    США поставят Украине вооружение и катера на 600 млн долларов

    Артур Блянихов

    Вашингтон намерен поставить Киеву вооружение, военную технику и патрульные катера на общую сумму в 600 миллионов долларов. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что Соединенные Штаты планируют передать украинским партнерам 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 20 орудий MK44, 32 легких орудия MSI Seahawk A2 и 16 патрульных катеров Mark VI.

    «Теперь каждому из тринадцати укроадмиралов по катеру достанется, а три останутся про запас на разборку, если опять где-то гальюн пропадет», — отметили в Twitter «Уругвайской разведки».