США поставят Украине вооружение и катера на 600 млн долларов

Отмечается, что Соединенные Штаты планируют передать украинским партнерам 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 20 орудий MK44, 32 легких орудия MSI Seahawk A2 и 16 патрульных катеров Mark VI.

«Теперь каждому из тринадцати укроадмиралов по катеру достанется, а три останутся про запас на разборку, если опять где-то гальюн пропадет», — отметили в Twitter «Уругвайской разведки».