Мир 22 февраля 2023, 11:53 США поставят Украине дальнобойные бомбы — Bloomberg Bloomberg: США поставят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER

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Американские власти в рамках военной помощи Украине отправили ей модифицированные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник в сфере обороны.

Знакомые с происходящим подтвердили, что речь идет об оружии увеличенной дальности. При этом Пентагон пока не признал, что посылает киевскому режиму модифицированную версию бомб.

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Агентство напомнило, что Минобороны США 21 декабря 2022 года сообщило, что направит ВСУ комплекты оборудования JDAM. Однако в действительности речь идет о новой версии комплекта рулей, а также о системе наведения под названием JDAM-ER.

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Известно, что конструкция с GPS-наведением прикрепляется на авиабомбу массой от 226 до 907 килограммов. С помощью крыльев она может лететь к цели, которая находится на расстоянии до 72 километров.

Пентагон 20 февраля объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 460 миллионов долларов. В него войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin, радиолокаторы воздушного наблюдения и артиллерийские снаряды для РСЗО HIMARS.