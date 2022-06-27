Соединенные Штаты намерены поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности. Об этом сообщил CNN.

Объявить о своих планах Штаты намерены уже на текущей неделе. В своем материале телеканал ссылается на источник в американской администрации, который знаком с деталями этого плана.

Глава Белого дома Джо Байден, который в эти дни находится в Германии, ранее давал понять, что Штаты намерены отправить Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

В начале июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что США снабжают Украину оружием исключительно для того, чтобы страна могла защитить свою территорию.

Американские власти и их союзники помогают Украине в том числе с помощью скрытой сети шпионов и спецназовцев, говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. Зарубежные специалисты предоставляют военнослужащим Украины разведывательные данные и оружие. Также они занимаются обучением бойцов.