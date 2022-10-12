США поставили своей целью разжечь конфликт на Украине силами G7 — политолог | 360°

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США поставили своей целью разжечь конфликт на Украине силами G7 — политолог

Политический аналитик Гуреев: США решили усугубить конфликт на Украине при помощи G7

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Страны «Большой семерки» заявили о поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом сказано в итоговом коммюнике виртуального саммита G7. США стремятся разжечь конфликт на Украине, используя «Группу семи». Такое мнение высказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«США прощупывают новые способы усугубить конфликт на Украине и все более его разжечь. Фактически США и союзники не могут напрямую конфликтовать с Россией через НАТО. Но они собираются это сделают через G7», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что «Большая семерка» — это объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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«Это либо страны — члены НАТО, либо вассалы США. Среди наблюдателей G7 нет ни Китая, ни Ирана, ни Индии, ни России. Мы понимаем, что „Группа семи“ — это подструктура НАТО, которая должна направлять наблюдателей в зону боевых действий. Кто в этом контексте будут наблюдатели? Это не миротворцы, а солдаты, которых США направит в зону боевых действий», — резюмировал политический аналитик.

G7

НАТО

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