Мир 01 июня 2023, 14:35 «США поставили себя выше закона». МИД — о слежке за людьми через смартфоны МИД России: США ставят себя выше закона, шпионя за людьми через смартфоны piqsels

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Соединенные Штаты попались на слежке за американцами и гражданами других государств через смартфоны с привлечением IT-компаний. Российские компетентные органы установили, что для шпионажа использовались программные уязвимости в телефонах американского производства. МИД России осудил методы США и указал на то, что эта страна таким образом в очередной раз продемонстрировала, что ставит себя выше закона.

«США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства „двойных стандартов“ этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», — подчеркивается в заявлении министерства.

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В МИД напомнили, что Россия уже предупреждала о постоянном использовании IT-корпораций для сбора данных пользователей в США. Свидетельства появляются каждый год. Вопрос о том, чтобы навести порядок в этой сфере, поднимали на всех профильных международных площадках. Два года назад Совфед призвал разработать международную конвенцию, регулирующую работу глобальных американских интернет-компаний. Однако, очевидно, в США «прислушиваться не готовы».

МИД вновь призвал использовать «понятные и справедливые» механизмы регулирования в цифровой сфере, обязательные для всех государств и разработчиков информационно-коммуникационных технологий.