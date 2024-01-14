Мир 14 января 2024, 18:05 США поставили под угрозу судоходство в Красном море — «Хезболла» Генсек «Хезболлы»: действия США угрожают судоходству в Красном море piqsels

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Действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, которые не имеют отношения к конфликту. Такое заявление сделал генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла. Трансляцию его выступления вел телеканал Al Jazeera.

По словам генсека, «Хезболла» решительно осуждает неприкрытую агрессию США и Великобритании по братскому Йемену. Американцы противоречат сами себе: призывают не расширять войну, но сами же расширяют ее.

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«Байден и его сообщники из-за своего высокомерия ведут себя глупо, они думают, что атаками на Йемен смогут остановить йеменцев», — подчеркнул Насрулла.

США и Великобритания начали обстреливать Йемен после атак хуситов на корабли в Красном море. Нападение на республику перечеркнуло нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил привлечь американского президента Джо Байдена к уголовной ответственности.

После ударов США по Йемену возле Белого дома прошел митинг, который не на шутку перепугал администрацию — сотрудников эвакуировали.