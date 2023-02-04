Мир 04 февраля 2023, 09:02 США поставили на украинскую карту все. Антонов обвинил американские власти в эскалации конфликта Посол Антонов: США поставляют Украине все более мощное оружие для эскалации конфликта РИА «Новости»

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Передача Украине все более мощного оружия обостряет конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение США направить ВСУ дальнобойные бомбы GLSDB. Его слова привел Telegram-канал диппредставительства.

«Администрация (президента США — прим. ред.) поставила на „украинскую карту“ практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что американские власти не чувствуют границ, стремясь нанести России стратегическое поражение. Дипломат не исключил, что США могут дойти до абсолютного безумства.

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Ранее Антонов обратил внимание, что правительство США «науськивает» ВСУ атаковывать российские регионы.

В начале февраля президент США Джо Байден поменял стратегию по Украине для быстрого завершения конфликта.