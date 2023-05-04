Мир 04 мая 2023, 18:46 США поставили крест на отношениях России и Китая Глава нацразведки США Хейнс: отношения России и КНР не дойдут до уровня союзников по НАТО РИА «Новости»

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Отношения России и Китая вряд ли дойдут до уровня союзников по НАТО. Об этом заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, на данный момент Россия и КНР находятся на своеобразном пике объемов торговли. Между странами нарастает политическое и техническое сотрудничество, а также проводятся разные военные учения.

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«Это происходит, когда мы — как разведсообщество — продолжаем оценивать, каковы пределы [развития этих отношений]. В конечном счете, они вряд ли смогут стать такими же как союзники по НАТО», — предположила Хейнс.

Однако она признала, что Соединенные Штаты вряд ли смогут отстранить Россию и Китай от траектории «дальнейшего сближения в ближайшие годы». Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал КНР дистанцироваться от сотрудничества с Россией. По его словам, только так Китай сможет сохранить экономическое и политическое влияние на мировой арене.