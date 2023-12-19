Мир 19 декабря 2023, 07:11 США посоветовали выбрать Меркель неформальным посредником между Россией и Украиной The Hill: экс-канцлер ФРГ Меркель станет посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. У нее есть контакты с российским лидером и нет обязательств перед действующим правительством, заявил в статье The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

Он выступил за невоенное взаимодействие с Россией и предложил чаще устраивать неформальные встречи. Брюс Дэйтон заявил, что так действовали во время предыдущих обострений палестино-израильского конфликта. Профессор посоветовал поощрять разные подходы к разрешению проблем, обсуждать стратегии деэскалации и передавать лучшие из них через официальных диппредставителей.

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«Есть естественные кандидаты на такую ​​роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером [президента России Владимира] Путина по переговорам. У нее есть опыт общения с ним и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», — сказал он.

Брюс Дэйтон предложил также провести переговоры на уровне транснациональных корпораций. Он привел в качестве примера усилия американского бизнесмена Армана Хаммера, который во время афганской кампании контактировал с Советским Союзом и оповещал об этом Госдепартамент США.

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что в 2024 году ситуация изменится. Он допустил, что Украину подтолкнут к переговорам, независимо от ее желания и мнения Евросоюза.