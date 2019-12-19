США посоветовали вспомнить про уважение прав из-за «Северного потока — 2»
Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о возможном введении санкций швейцарско-нидерландской компании Allseas, занимающейся прокладкой подводных элементов газопровода «Северного потока — 2». Лучше бы американцы вместо угроз, шантажа и санкций показывали пример демократии, пример уважения прав других стран. Своим мнением поделился председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, сообщил сайт RT.
«Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно. „Северный поток — 2“ все равно будет достроен», — заявил он.
Президент США Дональд Трамп имеет право применять или не применять санкции. Однако даже если он выступит в пользу ограничений, газопровод все равно достроят, отметил Завальный.
По его мнению, мир все меньше боится санкций и Америку. Европа переосмысливает свою субъектность, зависимость от США в сферах безопасности, экономики и энергетической безопасности.
Круз и Джонсон предупредили, что после подписания Трампом закона может быть заблокирована собственность Allseas в США, в том числе штаб-квартира компании в Хьюстоне.