    19 декабря 2019, 11:48

    США посоветовали вспомнить про уважение прав из-за «Северного потока — 2»

    Алена Макаренко

    Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо с предупреждением о возможном введении санкций швейцарско-нидерландской компании Allseas, занимающейся прокладкой подводных элементов газопровода «Северного потока — 2». Лучше бы американцы вместо угроз, шантажа и санкций показывали пример демократии, пример уважения прав других стран. Своим мнением поделился председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, сообщил сайт RT.
    США посоветовали вспомнить про уважение прав из-за «Северного потока — 2»

    «Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно. „Северный поток — 2“ все равно будет достроен», — заявил он.

    Президент США Дональд Трамп имеет право применять или не применять санкции. Однако даже если он выступит в пользу ограничений, газопровод все равно достроят, отметил Завальный.

    По его мнению, мир все меньше боится санкций и Америку. Европа переосмысливает свою субъектность, зависимость от США в сферах безопасности, экономики и энергетической безопасности.

    Круз и Джонсон предупредили, что после подписания Трампом закона может быть заблокирована собственность Allseas в США, в том числе штаб-квартира компании в Хьюстоне.