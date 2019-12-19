«Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно. „Северный поток — 2“ все равно будет достроен», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп имеет право применять или не применять санкции. Однако даже если он выступит в пользу ограничений, газопровод все равно достроят, отметил Завальный.

По его мнению, мир все меньше боится санкций и Америку. Европа переосмысливает свою субъектность, зависимость от США в сферах безопасности, экономики и энергетической безопасности.

Круз и Джонсон предупредили, что после подписания Трампом закона может быть заблокирована собственность Allseas в США, в том числе штаб-квартира компании в Хьюстоне.