Мир 21 января 2023, 00:09 США посоветовали Украине вывести бойцов из Артемовска — СМИ AFP: США посоветовали Украине вывести бойцов из Артемовска Pxhere

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Украине, по мнению США, следует сосредоточиться на подготовке к наступлению на юге, а не на боях в Артемовске. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации главы Белого дома Джо Байдена.

Приоритет, который Киев отдает боям в Артемовске, по мнению собеседника агентства, мешает Украине в ее «основной задаче по подготовке к стратегическому наступлению против россиян на юге».

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Пожелавший остаться неизвестным представитель американской администрации считает, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больший перевес будет на стороне России. По его словам, российская сторона обладает большими артиллерийскими ресурсами, а также численным преимуществом.

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Киеву было бы выгодно вывести ВСУ из региона, считает американский чиновник, и направить украинских бойцов на переоснащение и обучение под руководством США. Это следует сделать для того, чтобы сформировать «хорошо вооруженные подразделения, способные начать наступление на юге». На Украину, как добавил собеседник агентства, уже поступает оружие для этих целей.

После освобождения села Клещеевки ситуация вокруг Артемовска вышла на новый уровень, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. В ближайшее время город окажется в окружении российских сил.