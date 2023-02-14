Мир 14 февраля 2023, 13:39 США посоветовали разобраться в истории с шарами без обвинений других стран Представитель Кремля Песков призвал США самих разбираться в истории с шарами NASA

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Американцы должны сами разобраться в ситуации со сбитыми воздушными объектами в небе над США, не обвиняя другие страны. На.это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о появлении шаров над США как свидетельств, что Китай и Россия увеличивают разведку против стран Запада.

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«Наверное, вряд ли нужно здесь кого-то обвинять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», — сказал Песков.

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Он напомнил, что историей с шарами сейчас по своей или чужой воле живет вся страна.

Американские военные уже подняли со дна Атлантического океана части сбитого китайского аэростата. Их изучат специалисты.

Ранее панику вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над Соединенными Штатами воздушных объектов сочли необходимой для отвлечения внимания от расследования подрывов «Северных потоков».