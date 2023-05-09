Мир 09 мая 2023, 20:41 США посоветовали наладить отношения с Россией Полковник Макгрегор призвал США «отбросить чушь» и относиться к русским как к равным РИА «Новости»

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией ради сохранения мира и получения взаимной выгоды. В беседе с кандидатом в президента США Робертом Кеннеди — младшим в эфире своего YouTube-канала он отметил, что в Белом доме перестали опасаться риска разрушительного конфликта и подталкивают российскую сторону к открытому противостоянию.

«Я отвергаю идею, что наши отношения с Россией должны быть враждебными, <…> мы должны понимать их интересы», — сказал американский военный.

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По его мнению, США и их союзники должны вмешаться в происходящее и провести переговоры без каких-либо предварительных условий.

«Думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство», — подтвердил полковник.

Макгрегор напомнил, что отношения между Россией и США могут быть очень эффективными — взять хотя бы совместную борьбу с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведданными. И поэтому к россиянам нужно относиться как к равным, а не как к врагам.

Полковник заявил, что отвергает идею о том, что отношения американцев с русскими должны быть враждебными, хотя это не значит, что обе стороны должны стать «друзьями и приятелями».

Макгрегор оценил сдержанность российского президента Владимира Путина. По его словам, именно адекватная реакция российского лидера смогла уберечь мир от новой глобальной войны.