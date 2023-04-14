Мир 14 апреля 2023, 18:48 США посоветовали готовиться к геополитическому фиаско на Украине Экс-офицер ВМС США Кинг: США пора готовиться к катастрофе и геополитическому фиаско РИА «Новости»

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Американским властям следует начинать готовиться к геополитическому фиаско и катастрофе на Украине. Такие последствия наступят из-за неминуемой победы России в военном конфликте, заявил офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг в статье для издания The Daily Reckoning.

Кинг обратил внимание, что победу России уже почти предсказывают военные эксперты в Вашингтоне. По их оценкам, Украину ждет поражение, а весь мир по итогам окончания конфликта — большие перемены.

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Ни у Соединенные Штаты, ни у НАТО нет достаточной военно-промышленной базы, чтобы достичь тех объемов, которые Россия способна обеспечивать на постоянной основе. В связи с этим Кинг предупредил, что для Украины и ее западных партнеров все может закончиться плохо, если не катастрофически.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер также предрек Штатам безрадостный финал в украинском конфликте. По его словам, для американской стороны все завершится тем же поражением, что и в Афганистане.