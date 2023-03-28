Мир 28 марта 2023, 18:39 США посчитали, что Украина не нуждается в истребителях четвертого поколения Глава Минобороны США Остин: Украине сейчас не нужны истребители четвертого поколения U.S. Department of Defense

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США считают, что на сегодняшний день Украина не нуждается в американских истребителях четвертого поколения. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в конгрессе. Его процитировал ТАСС.

Остин допустил, что в будущем представителям киевского режима может понадобиться подобная техника. Глава министерства обороны США не исключил, что Украине в перспективе передадут американские истребители F-16.

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«Это не поможет им в текущей борьбе. <…> Будет ли у них (киевских властей — прим. ред.) шанс получить такую возможность в будущем? Мы все считаем, что да», —подчеркнул Остин.

По его словам, сегодня Вооруженные силы Украины больше всего нуждаются в средствах противовоздушной обороны.

Франция собирается передавать киевскому режиму в два раза больше снарядов калибра 155 миллиметров. Также стало известно, что министерство финансов Германии согласует в бундестаге увеличение бюджета, из которого выделяется помощь Украине.

По информации СМИ, в текущем году он вырастет с 2,2 до 5,4 миллиарда евро. Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил информацию о том, что ВСУ получили 18 современных танков Leopard 2A6.