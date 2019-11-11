США посчитали авиарейсы из Малайзии небезопасными

Гражданская авиация Малайзии не выполняет международные требования безопасности. Об этом сообщили в американском Федеральном авиационном управлении, где понизили рейтинг безопасности. Теперь самолеты и экипаж этой страны будут досматривать дополнительно.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, США 12 ноября должны объявить о снижении рейтинга безопасности до второго уровня. Согласно официальному заявлению, Малайзии будет запрещено увеличивать количество рейсов в США. Кроме того, такая категория безопасности подразумевает проведение дополнительных проверок бортов.

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В свою очередь в управлении гражданской авиации Малайзии (CAAM) заявили, что сожалеют о решении Штатов и попросили американскую сторону пересмотреть свою позицию в течение следующего года.

Также там отметили, что планы по учету результатов аудита уже разрабатываются», чтобы восстановить рейтинг первой категории.

Сейчас Малайзийские авиалинии выполняют только один рейс в Соединенные Штаты. Перевозчик AirAsia отправляет пассажиров из Куала-Лумпура в Гонолулу через японскую Осаку.