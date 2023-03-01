Мир 01 марта 2023, 09:42 США попытались заставить другие страны порвать связи с Россией — Совбез Секретарь Совбеза Патрушев: США устроили натиск на партнеров, заставляя порвать с Россией РИА «Новости»

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Запад захотел сохранить однополярный мир и надавил на партнеров России, чтобы они отказались от любого сотрудничества. США оказали на них политическое, экономическое и военное воздействие, сказал во время визита в Венесуэлу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его процитировала «Российская газета».

«[Наши партнеры] сталкиваются с беспрецедентным натиском со стороны США, стремящихся заставить их порвать любые связи с Россией, какими бы тесными и выгодными они ни были», — сказал он.

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Секретарь Совбеза вместе с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейрой возглавил консультации по безопасности. По словам Николая Патрушева, встреча прошла на фоне сложной ситуации в мире. Все страны встали перед выбором — покориться коллективному Западу или выбрать собственный путь развития. Он заявил, что США при помощи политического и финансового давления, военного шантажа и других методов попытались не только сохранить однополярный мир, но и превратить его в свою глобальную колониальную империю.

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Николай Патрушев поблагодарил власти Венесуэлы за сотрудничество. На встрече обсудили регулирование иностранных некоммерческих организаций, предотвращение «цветных революций», обеспечение информационной безопасности, работу силовиков и правоохранителей.

Ранее МИД России обвинил Запад в подстрекательстве венесуэльской оппозиции, чтобы сохранить рычаги управления республикой. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году. Президент Николас Мадуро объявил, что готов их возобновить.