Мир 13 февраля 2024, 07:23 США попытались скрыть свои грязные схемы в Африке — посольство Посольство: обвиняя РФ, США пытались скрыть свои грязные схемы работы в Африке Unsplash

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Госдеп США голословно обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских и европейских проектах в Африке. Информацию о грязных схемах подтверждали официальные лица, заявило посольство России в своем Telegram-канале.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — объявили дипломаты.

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Обличительные факты о деятельности США и Европы в Африке, по словам дипведомства, озвучивали официальные лица. По мнению российских дипломатов, успешное сотрудничество России с африканскими партнерами разозлило американское правительство. Это назвали основной причиной обвинений в дезинформации.

Частная военная компания Bancroft из США предложила свои услуги властям ЦАР. Представитель компании заявил журналистам, что переговоры вели в течение полугода.