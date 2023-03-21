21 марта 2023, 15:50
США попытаются отправить танки на Украину раньше ожидаемого
Белый дом: США могут скоро сообщить о мерах по отправке танков на Украину раньше срока
США стараются отправить танки на Украину «настолько быстро, насколько могут». Возможно, процесс удастся ускорить, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
«Пентагон <…> скоро скажет больше о корректировках, которые принимаются, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. <…> Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — процитировало его РИА «Новости».
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Кирби подчеркнул, что Пентагон активно работает над этим.
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В январе Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, в которую впервые вошли танки Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. При этом в Пентагоне отмечали, что у США может уйти больше года на доставку этого вооружения на Украину.
Поставку танков для ВСУ анонсировала и Германия. Россия тем временем увеличила выпуск снарядов, готовясь уничтожать боевые машины противника.
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Украина
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