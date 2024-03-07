Мир 07 марта 2024, 07:44 США попытаются направить на Украину 200 миллионов долларов из средств Пентагона Bloomberg: США могут привлечь для Украины 200 млн долларов из средств Пентагона Freepik

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Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос о привлечении 200 миллионов долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Окончательного решения пока нет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Белый дом ищет возможности продолжать поддерживать Украину, пока конгресс не одобрил финансирование этой помощи. Деньги, если их направят, могут пойти на оплату критически важного вооружения, боеприпасов и оборудования для ВСУ.

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о частичном финансировании правительства. Подразумевается выделение 460 миллиардов долларов части министерств и ведомств, обеспечение которых должно было закончиться 8 марта. Решение по Пентагону и еще пяти ведомствам собираются принять до 22 марта. За принятие законопроекта проголосовали 339 конгрессменов, против — 85, среди которых в основном республиканцы. Еще восемь человек воздержались.