Мир 30 декабря 2023, 08:54 США обвинили в попытке дестабилизации ситуацию на Южном Кавказе МИД: США запланировали создать на Южном Кавказе новый очаг напряженности для РФ MOD Russia/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

США могут попытаться использовать Южный Кавказ как плацдарм для дестабилизации России. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — отметил он.

Реклама

Дипломат добавил, что позиция Белого дома кардинально противоречит интересам народов этого региона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре рассказала о стремлении США и стран Европы притеснить Россию и другие страны, создавая новый очаг напряженности. Она предложила Армении и Азербайджану начать трехсторонние переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнула, что обсуждение мирного договора принесет пользу региону.

Ранее Галузин назвал присоединение Армении к Римскому статуту недружественным шагом. Он указал, что Россия не видит поля для диалога по этому решению. Замглавы МИД напомнил, что российская сторона надеялась на то, что руководство Армении воздержится от поддержки Римского статута.