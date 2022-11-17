Мир 17 ноября 2022, 18:15 США попросили Украину «выбирать выражения» после ее заявления об атаке РФ на Польшу — СМИ CNN: США попросили Украину осторожнее комментировать падение ракет в Польше РИА «Новости»

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Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в частном порядке попросил Украину быть осторожнее в выражениях по поводу ситуации с упавшими ракетами в Польше. Об этом сообщил канал CNN, сославшись на источники.

СМИ напомнило, что где-то через час после происшествия украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что «российские ракеты попали по Польше».

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«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — рассказали источники канала.

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Позже самолет НАТО отследил траекторию падения одной из ракет. После этого стало ясно, что с территории России ее запустить не могли. Американские СМИ предположили, что ракета была украинской, а на территорию Польши попала случайно. Позже Минобороны России подтвердило, что ракета принадлежала ВСУ — специалисты установили это по обломкам. Украина продолжает отрицать свое участие в произошедшем, но ей уже не верят.